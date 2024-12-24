الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود بالدوري

فريق الإسماعيلي لكرة
فريق الإسماعيلي لكرة القدم، فيتو

الإسماعيلي، أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

حارس مرمى.. كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع.. عماد حمدي، محمد عمار،محمد نصر،حاتم سكر.

الوسط.. هشام محمد،محمد حسن، محمد بيومي،عبد الرحمن الدح، على الملواني، عبد الله السعيد،محمد خطاري، نادر فرج، مروان حمدي،محمد وجدي، إبراهيم عبد العال،عمر القط، إيريك تراوري.

الهجوم.. خالد النبريصي،محمد زيدان،حسن صابر.

حمد ابراهيم، فيتو
حمد ابراهيم، فيتو

عبد الكريم مصطفى يغيب أمام حرس الحدود

أعلن الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر الفريق عن مباراة حرس الحدود لخضوعه لجراحة عاجلة لإزالة أظافر القدم.

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيره حرس الحدود في تمام الخامسة، مساء غد الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي النادى الإسماعيلى حمد ابراهيم حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

حمد إبراهيم: الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكمال السيد مكسب

بيراميدز يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز (صور)

بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي بالدوري المصري

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش
ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع طلائع الجيش 2-2 بالدوري

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إخماد حريق بمصنع للطوب بالشرقية إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 عمال

منوعات

المزيد

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية