الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة مناهضة التدخين بدمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أعلن "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فوز طلاب مدارس مختلفة في مسابقة "مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية" حيث شملت المسابقة جميع المراحل الدراسية، وحققت نجاحًا كبيرًا، تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

شعارات المسابقة للحد من التدخين
شعارات المسابقة للحد من التدخين

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز معربًا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف د. إيناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد م. موجه عام اتحادات طلابية.

اسماء ونتائج الطلبة والمدارس 

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية:- 
١- مدرسة / الشهيد. محمود عصام عطية الابتدائية المشتركة                                                    التلميذ / آسر ياسر غنيم - التلميذة / روان رضا غانم  بإدارة الزرقا  التعليمية بالمركز الأول

٢- مدرسة / جمال نصير الابتدائية المشتركة                                                                       التلميذ / محمد شهاب البشبيشي - التلميذ / أحمد هاشم نصير بإدارة فارسكور التعليمية  بالمركز الثاني

٣- مدرسة / د. محمد حسن الزيات للتعليم الأساسي 
التلميذة / ريتال محمد  الجعيري - التلميذة / انجي محمود عوض بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الثالث

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:- 
١- مدرسة / محمد السعيد السنباطي للتعليم الأساسي
الطالب / عبدالله حاتم عبده - الطالب / فارس أشرف نجيب السيد متيرد
بإدارة السرو التعليمية بالمركز الأول

٢- مدرسة / خالد بن الوليد للتعليم الأساسي 
الطالب / إياد سمير أبو طيور  - الطالبة / هنا محمود العراقي بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الثاني

٣- مدرسة / النيل الإعدادية بنات  
الطالبة / رنيم إيهاب حمزه - الطالبة / هبه هاني جبر بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثالث

ثالثًا: المرحلة الثانوية:- 
١- مدرسة / كفر البطيخ التجارية العسكرية المشتركة
الطالب / عادل كمال مبارك - الطالبة / إيمان جمال الحسيني بإدارة كفر البطيخ التعليمية بالمركز الأول

٢- مدرسة / حمزة السنباطي الثانوية بنات
الطالبة / هنـا يوسف خضـر - الطالبة / إسراء محمد أبو المعاطي بإدارة الزرقا التعليمية  بالمركز الثاني

٣- مدرسة / الرحامنة الثانوية المشتركة 
الطالبة/ ريماس ربيع بازيد - الطالبة / مها هشام عبد الغني بإدارة الروضة التعليمية بالمركز الثالث.

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