المصري يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي

يسافر اليوم الاربعاء فريق المصري البورسعيدي الي الاسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس علي ستاد برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



واختتم فريق المصري معسكره بالقاهرة على أن يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم الأربعاء ويمتد حتى موعد مباراة الأهلي غدًا الخميس

مباراة الأهلي والمصري

وخاض فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الاهلي والمصري في الدوري

ويحتل فريق النادي المصري المركز الثاني خلفًا للزمالك بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

ويحتل الاهلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خوض 4 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 2.

مواجهات الأهلي والمصري

والتقى فريقا الأهلي والمصري في 127 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 71 مباراة والزمالك في 20 لقاء وتعادلا في 36 مواجهة. وسجل فريق الأهلي 181 هدف في شباك المصري وسجل لاعبو المصري 92 هدف في شباك الأهلي.

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