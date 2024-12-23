قبل مباراة الخميس بالدوري، تفوق كاسح للأهلي في تاريخ المواجهات مع المصري

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاه نظيره المصري البورسعيدي في مباراة الخميس المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل فان النادي الأهلي يتفوق علي المصري في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهم في بطولة الدوري الممتاز.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري

لعب الأهلي أمام المصري في 127 مباراة سابقة في الدوري الممتاز، وكانت الغلبة للمارد الأحمر في 71 مباراة مقابل 20 انتصارا لأبناء بورسعيد، بينما تعادل الفريقين في 36 لقاء.

وفي سياق اخر، أستقر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور بدء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على مقاعد البدلاء قبل أن يحل بديلا لزميله خالد عبد الفتاح في الدقيقة 46.

موعد مباراة الأهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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