الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، التهنئة لقداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.

 

تبادل التهنئة

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني  مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، حيث كان برفقته وفد كنسي رفيع المستوى. وتبادل البابا والبطريرك كلمات التهنئة والتقدير بهذه المناسبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين الكنائس.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني في هذه الزيارة كل من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، إلى جانب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس جوزيف رضا، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الكنائس، وحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تعزيز قيم المحبة والسلام في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس بطريرك الروم الأرثوذكس الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني البطريرك ثيؤدوروس
ads

الأكثر قراءة

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 -12- 2024

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

رئيس البنك الأهلي يكشف هروب 2360 شركة من مصر للإمارات في 2024

منوعات

المزيد

فيتنام تفرض قيودا على استخدام هذه المنصات

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية