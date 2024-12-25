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وكيل التعليم بالغربية يفتتح معرض مبادرة "من أجل شتاء دافئ" بمدرسة كفر كلا الباب (صور)

تعليم الغربية يفتتح
تعليم الغربية يفتتح معرض مبادرة "من أجل شتاء دافئ"

افتتح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، المعرض المقام بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ضمن مبادرة "من أجل شتاء دافئ"، للعام الثالث على التوالي، والتي تتم بإشراف الدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة السنطة التعليمية،

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جاء ذلك بحضور الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن، وبمشاركة مجلس الأمناء بالمدرسة والإدارة التعليمية بـ السنطة.


وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف إضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

وكرم اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية  ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبد المنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي.

 كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بـ محافظة الغربية.


فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية،  ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين  ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر  للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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