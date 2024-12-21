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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة بعد تسللها إلى منطقة غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض طائرة مسيرة بعد تسللها إلى منطقة غلاف غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 ألف شهيد، و107.573 ألف مصاب.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن “القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و61 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

 

وأشارت الوزارة إلى أن “عددا كبيرا من الضحايا ما زال  تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

 

نداء من الصحة الفلسطينية لذوي الضحايا 

 وأهابت الوزارة بذوي الضحايا ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

من جهته، قال مدير عام الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدةالمتحدة  أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

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