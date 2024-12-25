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سياسة

جاكلين عازر: البحيرة المحافظة الأعلى في عوائد تقنين وضع اليد

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة: نحن المحافظة الأعلى في عوائد تقنين وضع اليد بشأن أراضي الدولة.

مشاركة محافظ البحيرة في اجتماع اللجنة المحلية بمجلس النواب 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين.

نجاح محافظة البحيرة في ملف تقنين وضع اليد 

وأشارت إلى نجاح المحافظة في هذا الملف، بالإضافة إلى الانتهاء من استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة بالكامل. 

تذليل العقبات أمام التصالح في مخالفات البناء 

وتعهدت محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تقنين وضع اليد.

مشروعات الدولة في محافظة البحيرة

واستعرضت الدكتورة جاكلين عازر، من خلال فيلم تسجيلي المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل محافظة البحيرة، من القطار السريع ومشروع الدلتا الجديدة ومينا رشيد، فضلا عن مشروعات الخطه الاستثمارية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.  

مقومات محافظة البحيرة 

وأشارت جاكلين عازر، إلي المقومات التي تمتلكها محافظة البحيرة، لاسيما في القطاع الزراعي.
 وأعلنت جاكلين عازر، البدء في تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة في كفر الدوار بتمويل 40 مليون جنيها.
 

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