بحضور جاكلين عازر، محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة لنواب البحيرة

يشهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة عدد من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر.

تأخر صرف التعويضات

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة، وطلب النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة، وطلب آخر بشأن سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.

كما تناقش اللجنة طلب بشأن تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.

كما يتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلب بشأن إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداه بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

فصل الحيز الزراعي عن الكتل السكنية

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبا مقدما من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن عدم الاستعانة بالخرائط المساحية التي تفصل بين الحيز الزراعي والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات التصالح، فضلًا عن عدم إصدار مخططات تفصيلية أو أحوزة عمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، وعدم استفادة المواطن من نموذج (8) بعد إتمام إجراءات التصالح بالقبول، حيث لا يسمح له بالبناء.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب محمد زين الدين، بشأن توضيح أسباب عدم ضم مساحة 5,5 فدان - تقريبًا - مستقطعة من 15 فدانًا أرض أملاك بقرية المعدية – محافظة البحيرة دولة بناحية النمرة (5) إلى الحيز العمراني لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسهيل كافة العقبات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمدينة إدكو، لتوفير مسكن ملائم لهم.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب النائب أشرف المقرحي، بشأن قيام محافظة البحيرة بإزالة عقار بقرية المسين – مركز الدلنجات، قبل صدور قرار الإزالة له، وتحرير موظفي المحافظة نموذج قرار الإزالة بعد تنفيذ عملية الهدم، على الرغم من وجود نموذج مصالحة للعقار منذ عام 2013.

كما يتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن سرعة وقف الإجراءات الخاصة بتسليم قطعة الأرض رقم (507) من (6) أصلية حوض المحجر (3) قسم أول أبو المراكب وعوائد النار والحكر الكائنة بمدينة إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومساحتها (18 ف، 12 ط، 2س) من الوحدة المحلية بإيتاي البارود إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فضلًا عن مخالفة المحافظة للمادة (10) من القانون رقم (222) لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

تنازع الوزارات في ملكية الأراضي بمحافظة البحيرة



كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن وجود تضارب وتنازع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري في التعامل على بعض قطع الأراضي وتحصيل مقابل الانتفاع، حيث يوجد تنازع بينهما على الملكية ومطالبة المواطن بدفع المقابل المادي ومنها على سبيل المثال القطعتين رقمي (16، 37) بقرية منية السعيد – مجلس قرية ديروط – مركز المحمودية – محافظة البحيرة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب محمد الحوفى، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف لإقامة مسجد بأرض الحوفى بمدينة دمنهور- محافظة البحيرة، وطلب النائب أحمد الشيشينى، بشأن عدم الانتهاء من رخصة المعهد الأزهري الابتدائي في كوم حمادة – محافظة البحيرة - حتى الآن، بالرغم من موافقة مشيخة الأزهر والمحليات.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-turn) أو الكباري الخاصة بالدوران إلى الخلف (Flyover) بقريتي (إليشع وآدم) محافظة البحيرة، بمواقع مدروسة لتلبية الغرض وذلك أثناء تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادى النطرون (رغم سابق التوجيه والتوصية)، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه، وذلك بعد أن تم إغلاق ملفات (U-turn) التي كانت منفذة بمعايير هندسية قياسية ودولية، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تبلغ ١٤ كم في الاتجاه الواحد (٢٨ كم في الاتجاهين) مما سيخلف عنه حوادث وفقدان للأرواح والممتلكات لا حصر لها، فضلًا عن عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهد بجلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23 /4/ 2024 بإيجاد طرق بديلة ممهدة لخدمة المواطنين.

ويناقش الاجتماع طلب النائب يحيى عيسوي، بشأن استكمال محور التنمية من الكيلو (71) الصحراوي، وحتى الطريق الزراعي أمام جامعة دمنهور، مارًا بمدينتي (أبو المطامير، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة.



كما يناقش الاجتماع طلب النائبة فايزة صالح، بشأن توقف أعمال رصف وتوسعة طريق (دمنهور – شبراخيت) محافظة البحيرة، دون أسباب معروفة حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في هذا الطريق منذ عامين، وعدم نهو الأعمال بالطريق يعرض أرواح المواطنين والممتلكات للخطر، وطلب آخر بشأن عدم قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود بالرغم من إنتهاء جميع المعاينات وموافقة وزارتي الموارد المائية والري، والنقل على إنشاء الكوبري على أن تقوم المحافظة بتحمل النفقات.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل يونس حماد، بشأن سرعة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بقرية أفلاقة البلد – مركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها.

رصف الطرق الداخلية في إدكو

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشوارع الداخلية بمركز ومدينة إدكو - محافظة البحيرة، وإعداد خطة بجدول زمني لتنفيذ أعمال الرصف.

ويناقش الاجتماع طلب النائب محمد يسرى عباده، بشأن الموافقة على تركيب ماكينات صراف آلي متطورة بقرى مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من خلال البنوك الآتية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة – بنك ناصر الاجتماعي – البنك الزراعي المصري) مع دراسة إمكانية وضعهم داخل مراكز الشباب أو الوحدات المحلية.

كما يناقش طلب النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن توصيل المرافق والصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف لتوابع مدينة إيتاي البارود (موسى الجمل، فراولو، خليل، الحصص، أبو الفضل، حنفي، السلام، زرزورة، المواسير، الثمانين، المجاورة، أبو سعيدة، الخزان، النشو، الشيخ أحمد)، ومعاملتها مثل القرى المجاورة لها بشأن تطبيق أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون المنظم لذلك.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 875 مترًا بحوض السنطة نمرة (1) القطعة (50) بناحية أبو جازية – محلة فرنوى – شبراخيت – محافظة البحيرة، والتي تبرع بها أحد المواطنين بهدف إقامة محطة صرف صحي.



ويشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، وطلب آخر بشأن توفير عدد من أتوبيسات النقل الداخلي من محافظة البحيرة، بالتراخيص لزيادة عدد السيارات بجميع مواقف مركز ومدينة إدكو لتخفيف تكدس الركاب.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود– محافظة البحيرة، وذلك لإيواء عدد 65 أسرة من الفقراء وكبار السن والأرامل الذين كانوا يسكن هذه العمارة.

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