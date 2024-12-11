المصريون وعبور الأزمات

قد يتوهم الإنسان في لحظة ما أنه قادر على زعزعة القلوب النابضة بالحياة والاستقرار وحب الأوطان بالشائعات المغرضة وبث السموم في الوقت الحاسم الذي تتطلع فيه الأوطان إلى الازدهار.. قد يتوهم مثل هؤلاء من البشر أن قلب الحقائق بالأكاذيب عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تواصل مخططاتها منذ سنوات ولم تهدأ من مواصلة حملاتها المسعورة التي تسقط يوميا أنها قد تسقط تحت أقدام المصريين الشرفاء..

مصر تنهض وتنطلق نحو الأفضل رغم الصعوبات الاقتصادية ورغم المحن والشدائد التي تعترضها.. نجاح الدولة المصرية من بوابة لم الشمل وجبر الخواطر وتكاتف المصريين الذين يدركون صعوبة هذه الفترة، ويعملون علي نهضة الوطن في جميع المجالات، ووأد الشائعات في مهدها التي أصبحت السلاح الرخيص للخونة وأعداء الوطن في الداخل والخارج..

الفترة الصعبة التي نعيشها لا يمكن استمرارها بأي حال من الأحوال ما دام هناك إحساس بمدى خطورتها، والعمل علي مواجهتها بحلول فورية تعيد البسمة على شفاه المصريين، الذين تحملوا الكثير والكثير من أجل نهضة الوطن وينتظرون الانفراجة الكبرى..

رد الجميل حق طبيعي لكل من ساهم في الوقوف بجانب الوطن في الأوقات الحرجة، ونبذ الخلافات وغض الطرف عن الشائعات التي تخرج من أفواه الخونة الذين يتوهمون القدرة على خداع المصريين، لكن هيهات هيهات المصريين الشرفاء يدركون المخطط الشيطاني الإجرامي لهؤلاء الخونة وجعلوهم مصابين بالهياج والجنون..

على العموم نحن نعيش مرحلة صعبة يمر بها الوطن، لكن هناك قناعة بأنها فترة مؤقتة وسوف تمر وتصبح ذكرى مؤلمة، ولكن الوقت الحالي يستوجب وحدة المصريين والثقة في قدرة القيادة السياسية على العبور بسلام، واستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي لم تمر بها البلاد منذ سنوات.

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