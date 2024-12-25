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رئيسة مدينة السنطة تتابع أعمال خطة الرصف الاستثمارية لعام 2025 (صور)

رئيسة مدينة السنطة
رئيسة مدينة السنطة تتابع أعمال خطة الرصف الاستثمارية

تابعت الدكتورة منى صالح، رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية اليوم، سير أعمال خطة الرصف الاستثمارية لعام 2025 حيث تم تنفيذ العديد من الأعمال المهمة في شوارع المدينة.

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رفع مطابق الصرف

بدأت جولة رئيسة مدينة السنطة بتفقد أعمال رفع مطابق الصرف بشارع الجمهورية، إلى جانب متابعة أعمال وضع طبقة من التربة وفردها بشارع السنترال، في إطار التحضير لتنفيذ مشاريع الرصف التي تشمل تحسين البنية التحتية للمدينة.

أعمال إصلاح كابلات التليفونات 

كما تابعت رئيسة مدينة السنطة أعمال إصلاح كابلات التليفونات بشارع الثانوية العامة، مشددة على ضرورة تعميق الكابلات الجديدة قبل البدء في أعمال الرصف، لضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية ودون أية معوقات.

جهود تحسين المظهر العام

وفي إطار جهود تحسين المظهر العام لمدينة السنطة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات في عدة مناطق، بما في ذلك شارع الجمهورية، ومزلقان السكة الحديد، وأمام الإدارة الصحية، والمدرسة الثانوية العامة، والطريق السريع، بهدف تسهيل الحركة المرورية وضمان سير العمل في مشروعات الرصف بكفاءة.

خطة طموحة لتحسين بنية المدينة

وأشارت الدكتورة منى صالح إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة طموحة لتحسين بنية المدينة، وتوفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين، بما يساهم في تسهيل حياتهم اليومية وتطوير المنطقة بشكل مستدام.

 

 

 

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