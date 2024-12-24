رفع 100 طن من المخلفات خلال حملة نظافة بمنطقة سبرباى مركز طنطا (صور)

أطلقت محافظة الغربية أمس حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات والقمامة من شوارع قرية سبرباى بمركز طنطا.

100 طن من المخلفات

واستخدمت المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لقرية سبرباى ومجلس مدينة طنطا في رفع حوالي 100 طن من المخلفات، بما في ذلك 90 طنا من منطقة الفوارة وعزبة سيدي علي بجوار مدرسة فاملي سكول، بالإضافة إلى منطقة المدينة الجامعية ومنطقة الموقف، وأمام منطقة الإرسال وشركة الكهرباء وكلية الشريعة.

إقبالًا كبيرًا من فرق العمل

الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من فرق العمل، وما زال العمل مستمرًا حتى الآن لضمان نظافة المنطقة وتحقيق بيئة صحية للمواطنين.

تقليل تأثير التلوث البيئي

وأكد المشاركون أهمية استمرار تلك الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ولتقليل تأثير التلوث البيئي على الصحة العامة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، وبحضور من محمد أبو سليم، رئيس مركز ومدينة طنطا، وعلاء النمر، رئيس الوحدة المحلية لقرية سبرباى.

محافظ الغربية يطمئن على الخدمات المقدمة للمرضى بمركز أورام طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة تفقدية مفاجئة لمركز أورام طنطا، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل داخل المركز،في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى.

طبيعة الخدمات المقدمة بمركز أورام طنطا

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية لشرح مفصل من إدارة المركز حول طبيعة الخدمات المقدمة، من تشخيص وعلاج كل ما يخص الأورام وأيضا الكشف المبكر والمبادرات الرئاسية للقضاء على أورام الثدي و100 مليون صحة والقضاء على الفيروسات الكبدية وغيرها والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية كما اطلع على إجراءات استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة، مشددًا على أهمية تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة لضمان راحة المرضى وذويهم.

أعمال تطوير قسم أورام الأطفال

وحرص محافظ الغربية خلال جولته على متابعة أعمال تطوير قسم أورام الأطفال بالمركز، الذي يُعد من الأقسام الحيوية لتقديم الرعاية المتخصصة للأطفال المصابين بالأورام. وتشمل أعمال التطوير تحديث البنية التحتية للقسم، تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة للأطفال.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأطفالنا المصابين بمرض السرطان.

تحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية

وتحاور محافظ الغربية مع عدد من المرضى وذويهم أثناء الزيارة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، وأكد لهم أن المحافظة تسعى بكل جدية لتحسين الخدمات الصحية وتذليل أي عقبات تواجه المرضى، مؤكدا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأشار إلى أن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في دعم المنشآت الطبية، خاصة المراكز المتخصصة مثل مركز أورام طنطا، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية التي تليق بمواطني المحافظة.

تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى

ووجه محافظ الغربية الشكر لإدارة المركز وجميع العاملين من الفرق الطبية والإدارية على جهودهم المخلصة في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، وأكد أهمية مواصلة العمل الجاد والتفاني لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط مركز أورام طنطا، مؤكدًا أن البيئة المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية لها تأثير مباشر على راحة المرضى وذويهم. وشدد على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة تعكس الاهتمام بصحة المواطن وتعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات المحافظ، نفذت رئاسة حي أول طنطا حملة نظافة موسعة بمحيط المركز، شملت رفع المخلفات، وتنظيف الشوارع المحيطة، وتجميل المنطقة.

وأكد المحافظ أن الحملات ستستمر لضمان الحفاظ على المستوى المطلوب من النظافة، بما يليق بمكانة المركز وأهميته كأحد المرافق الصحية الحيوية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.