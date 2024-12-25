مدير تعليم الدقهلية يشهد تدشين مدرسة مصرية يابانية

أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية زيارة إلى مدرسة مصر المتكاملة للغات بدميرة التابعة لإدارة طلخا التعليمية ليشهد تنفيذ إجراءات تحويلها إلى مدرسة يابانية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

رافق وكيل تعليم الدقهلية كل من: الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور علاء أحمد مسئول المدارس اليابانية والقائمة بالمديرية، عماد الدومانى مدير إدارة طلخا التعليمية، وليد لبيب مدير مدرسة دميرة المتكاملة.

الطريقة اليابانية وأنشطة التوكاتسو

وكان الجمع الكريم في استقبال الدكتور مالك الرفاعى مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة بحضور لفيف من أولياء الأمور واستهلت الإجراءات بالتعريف بالتعليم على الطريقة اليابانية وأنشطة التوكاتسو مع الطلاب والمعلمين وأولياء أمور المدرسة.

تحويل المدرسة إلى مدرسة مصرية يابانية

و في كلمته عبر العربى عن سعادته البالغة بحضور هذا اللقاء وقدم التهنئة للمدرسة ولأولياء الأمور لصدور هذا القرار بتحويل المدرسة إلى مدرسة مصرية يابانية كمكتسب مستحق لمحافظة الدقهلية كاملة وليس لأبناء قرية دميرة فقط

تقديم مستوى متميز من التعليم يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة

واشتمل اللقاء على تطمينات لأولياء الأمور بشأن هذه النقلة النوعية بنظام التعليم بالمدرسة ومدى قدرة هذه النوعية من المدارس على تقديم مستوى متميز من التعليم يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للطلاب وبناء شخصيتهم أكاديميًا ووجدانيًا وبدنيًا.

عدد المدارس المصرية اليابانية بالدقهلية أربعة مدارس

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية بالدقهلية أربعة مدارس موزعة على الإدارات التعليمية كالتالي ( بنى عبيد - تمى الأمديد - ميت غمر - جمصة).

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