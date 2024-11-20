تأجيل استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه في قضية تبديد شيكات

قررت محكمة جنح مستأنف الوايلي، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من مدافع نادي البنك الأهلي اللاعب أيمن أشرف، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل لتقديم أصل الشيك وإعلان المجني عليها

حبس أيمن أشرف 3 سنوات في تبديد شيكات



كشف المستشار محمد سمير، دفاع أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي الحالي ومنتخب مصر، والنادي الأهلي السابق، تفاصيل الحكم حيث كشف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال.



وأفاد دفاع أيمن أشرف أن اللاعب فؤجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.

وأشار إلى أن مقدم إيصال الأمانة، عمل في مجال ابتزاز لاعبي كرة القدم، ومنهم لاعبين بصفوف النادي الأهلي، بمبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين جنيه، وكذا ابتزاز رجال أعمال آخرين.

حبس المتهم 3 سنوات بتهمة الاختلاس



ومنذ عامين صدر حكم ضد المتهم بابتزاز أيمن اشرف، حيث عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهم إسلام. ت، بالسجن 3 سنوات غيابيًا مع الشغل، بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه، من أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي الحالي ومنتخب مصر، والنادي الأهلي السابق.

وتقدم المتهم إسلام. ت بالطعن على الحكم بالتزوير وتم رفضه، واستأنف على الحكم ولم يحضر جلسة الحكم وتأيدت عليه العقوبة.

تفاصيل الحكم علي اسلام بالحبس 3 سنوات

وجاء في حكم المحكمة على المتهم إسلام. ت، أنه بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة، حيث تخلص واقعات الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند المنحة من بلاغ المجني عليه اللاعب أيمن أشرف، قيام المتهم باستلام المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه أضرارًا بمالكة وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر

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