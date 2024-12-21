ماذا قدمت صفقات الأهلي المنضمة في الميركاتو الصيفي؟.. ثلاثة لاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب حتى الآن.. أحدهم تعرض لإصابات متكررة.. وصفقة وحيدة قدمت الإفادة بصناعة ثلاثة أهداف

شهد الميركاتو الصيفي للنادي الأهلي إبرام القلعة الحمراء لأربع صفقات لتدعيم صفوف الفريق، حيث ضمت صفوف الفريق يوسف أيمن وعمر الساعي والثنائي يحيى عطية الله وأشرف داري.

وعلقت جماهير القلعة الحمراء الكثير من الآمال على الرباعي المنضم لصفوف القلعة الحمراء، آملون في تقديم الإضافة المطلوبة للفريق نظرا للأحداث الهامة التي يشارك بها الأهلي .

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة ما قدمته صفقات النادي الأهلي التي أبرمها المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية الماضية حتى الآن رفقة الفريق.

أشرف داري

انضم أشرف داري إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف فريق بريست الفرنسي بصفة نهائية لمدة 4 سنوات.

ولم يقدم أشرف داري الإضافة المنتظرة منه منذ انضمامه للنادي الأهلي، نظرا للاصابات المتكررة التي لازمت اللاعب منذ ارتداء تيشرت المارد الأحمر.

ولم يشارك أشرف داري مع النادي الأهلي سوى في مباراة وحيدة فقط، وذلك عندما حل اللاعب بديلا خلال مباراة الأحمر مع نظيره العين الإماراتي في دور ربع نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وحصد أشرف داري مع الأهلي بطولتين حتى الآن، وهم لقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

يحيى عطية الله

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله خلال خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف فريق نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وتعتبر صفقة المغربي عطية الله هي الأكثر إفادة لفريق الأهلي عن باقي الصفقات التي ابرمها الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث شارك الدولي المغربي منذ انضمامه للنادي الاهلي في 13 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالها في صناعة ثلاث أهداف، بينما لم يسجل أي هدف.

وخلال هذا الفترة توج يحيى عطية الله مع الأهلي ببطولتين حتي الان وهم كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

عمر الساعي

وتعاقد الأهلي مع عمر الساعي مطلع الموسم الحالي قادما من صفوف فريق الإسماعيلي لمدة خمس سنوات.

ومنذ انضمام عمر الساعي إلي النادي الأهلي لم يشارك سوى في مباراتين فقط، وذلك عندما حل بديلا في دقائق معدودة خلال مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، وأمام استاد أبيدجان الإيفواري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج عمر الساعي مع الأهلي حتى الآن بلقبان وهم بطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

يوسف أيمن

انضم يوسف أيمن إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من صفوف فريق الدحيل القطري على سبيل الإعارة.

ومنذ انضمامه اللاعب لصفوف الأهلي لم يشارك سوى في مباراتين فقط حتى الآن، حيث كان أول ظهور له مع الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بعدما حل بديلا خلال أحداث اللقاء، بينما كانت ثاني مشاركاته أمام سيراميكا كليوباترا في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت حينها بفوز الأهلي 5-2.

ونجح يوسف أيمن خلال تواجده مع الأهلي في حصد لقبين حتى الآن، وهم بطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

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