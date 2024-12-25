الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تكشف أسباب نقص الفوسفور في الدم

فيتامين الفوسفور
فيتامين الفوسفور

الفوسفور أحد الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان التي تساعد في بناء خلايا الجسم والعضلات.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أسباب نقص الفوسفور في الدم منها:

 أسباب نقص الفوسفور في الدم


وقالت هيئة الدواء المصرية ان أسباب نقص الفوسفور في الدم تختلف وفقًا لدرجته متوسط أو شديد، حاد أو مزمن.​

وتتضمن أسباب النقص الحاد للفوسفور:​
 

١-الاضطرابات الناتجة عن تعاطي الكحول.​
٢-الحروق الشديدة.​

ومن ضمن أسباب النقص المزمن:​
١-الاستخدام المتكرر أو المفرط لمضادات الحموضة.​
٢-نقص فيتامين (د) وسوء التغذية.​
٣-بعض الأدوية مثل أخذ الحديد الوريدي وتحدث كثيرا في حالات الحقن المتكرر والتسمم بالثيوفيلين وهو دواء موسع للشعب الهوائية، واستخدام مدرات البول على المدى الطويل.​

 

ويوصى الأطباء  بأهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور لمساعدة الجسم  على القيام بإصلاح الأنسجة والخلايا. 

ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة أو المنخفضة جدًا مشاكل مثل أمراض القلب أو آلام المفاصل أو التعب.

والفوسفور هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم ويحصل معظم الناس على كمية الفوسفور التي يحتاجونها من خلال وجباتهم الغذائية اليومية.

 

ومع ذلك، يمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية أو الأدوية في انخفاض مستويات الفوسفور في الجسم إلى مستويات منخفضة للغاية. 

 

ماذا يفعل الفوسفور بجسم الإنسان؟


الفوسفور معدن مهم في الجسم، ويشكل جزء مهم  من كتلة الجسم الخالية من الدهون. وهو لبنة أساسية في بناء العظام والأسنان وحمض الديوكسي ريبونوكلييك (DNA) وحمض الريبونوكلييك (RNA)، بالإضافة إلى بعض الدهون والبروتينات والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك الفوسفور في صنع ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP)، وهو مصدر للطاقة، بالإضافة إلى تنشيط الإنزيمات والحفاظ على توازن درجة الحموضة وتخزين الطاقة.

يوجد معظم الفوسفور في جسم الإنسان في العظام والأسنان والدم والأنسجة الرخوة. تحتوي العديد من الأطعمة على الفوسفور، ويجب تناولها للحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

 

ما هي الفوائد الصحية للفوسفور؟
 

الحفاظ على قوة العظام وصحتها
المساعدة في إنتاج الطاقة
تحريك عضلات الجسم

بناء أسنان قوية


ضبط تخزين الجسم للطاقة واستخدامها
مساعدة الكلى في التخلص من السموم


نمو الأنسجة والخلايا والحفاظ عليها وإصلاحها
الحفاظ على ضربات قلب منتظمة


ما هي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوسفور؟


تحتوي معظم الأطعمة على الفوسفور منها:

اللحوم والدواجن
الأسماك
الحليب ومنتجات الألبان الأخرى
البيض
البقوليات، وخاصة العدس
المكسرات، وخاصة الكاجو

فيتامين الفوسفور 
فيتامين الفوسفور 


 

تحتوي بعض مصادر الأطعمة غير البروتينية أيضًا على الفوسفور. على سبيل المثال:

الحبوب الكاملة
البطاطس
المشروبات الغازية 

 

ماذا يحدث عند نقص الفوسفور في الجسم


يمكن أن ينتج نقص الفوسفور عن تناول أدوية مثل الأنسولين أو الكورتيكوستيرويدات أو مضادات الحموضة. قد يكون أيضًا بسبب مرض السكري واضطراب تعاطي الكحول وفقدان الشهية والجوع واضطرابات وراثية مختلفة.

أبرزها جفاف الشعر والبشرة، علامات تدل على نقص فيتامين سي بالجسم

فوائد الكيوي، بديل جيد للموالح لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي

يمكن أن تشمل أعراض انخفاض الفوسفور ما يلي:

ألم المفاصل أو العظام
فقدان الشهية
  القلق
التعب
ضعف نمو العظام عند الأطفال

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