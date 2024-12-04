استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا بغارتين على خان يونس ومدينة غزة

أسفرت غارتان إسرائيليتان على خان يونس ومدينة غزة عن استشهاد 30 فلسطينيا مساء الأربعاء.

غارتان علي خان يونس ومدينة غزة

واستشهد 20 فلففلسطينينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين استشهد أكثر من 10 فلسطينيين بغارة على مدينة غزة.

مصادر في مستشفى ناصر تكشف عدد الشهداء

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن جثامين نحو 20 فلسطينيًا قضوا جراء غارتين إسرائيليتين في منطقة المواصي وصلت المستشفى، لافتة إلى أن 5 على الأقل من الشهداء أطفال، ووصلوا أشلاء متفحمة".

وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على منطقة أرض الأسطل في مواصي خان يونس، ما أدى لاندلاع النيران في عدد كبير من الخيام، واستشهاد عدد من النازحين فيها.

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