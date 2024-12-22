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خارج الحدود

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان.

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع 

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال".

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، يستهدف جيش الاحتلال البنية التحتية ومحطات الطاقة والمستشفيات في القطاع

وفي هذا السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار.  

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان 

وأضاف حسام أبو صفية أن الاحتلال أبلغهم بإخلاء المستشفى خلال ساعات، محمّلًا العالم مسؤولية ما يحدث فيه. 

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غزة جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان البنية التحتية

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