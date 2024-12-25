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محافظ الجيزة يطلع على مقترحات الخطة الاستثمارية لعام 2025-2026

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصيًا للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أى معوقات أولًا بأول.

وشدد المحافظ على أهمية وضع برنامج زمنى لإنهائها بالكامل وسرعة إنجازها مع ضرورة مراعاة أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ مشروعات الخطة.  

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ مختلف الجهات لمشروعات الخطة الاستثمارية. 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة  استمرار متابعته الشخصية للمشروعات على أرض الواقع وذلك للوقوف على حجم الإنجاز ومدى الإلتزام بالمعايير والمواصفات المحددة وذلك لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق ترقى لطموح المواطنين من أهالى المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة عوامل الاستدامة والمظهر الحضارى عند تنفيذ المشروعات، منوهًا عن تشكيل لجان لمتابعة الأعمال للتأكد من التزام الشركات المنفذة بتلك العوامل.

البنود المقترحة لمشروعات أجهزة المحافظة والخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026

وخلال اللقاء ناقش المهندس عادل النجار البنود المقترحة لمشروعات أجهزة المحافظة والخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026 حيث شدد المحافظ على مراعاة التكامل بين مشروعات كل جهة ومراعاة السقف التمويلى ووضع تصور مبدئى لأعمال الطرح والترسية لسرعة البدء فى التنفيذ فور ورود المخصصات.

ووجه المحافظ بمراعاة إدراج المقترحات والأفكار التى يتم عرضها أثناء الجلسات التشاورية واللقاءات الدورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع المواطنين بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.

من جانبهم استعرض الحضور نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية، حيث أوضحت البيانات الخاصة بكل جهة تحقيق المستهدف حتى شهر ديسمبر الجارى. 

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.

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