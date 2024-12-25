محافظ الجيزة يستمع لمقترحات العاملين في السياحة لدعم مشروع تطوير الأهرامات

استمع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى طلبات ومقترحات وفد من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان، وذلك بهدف تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتنشيط الحركة السياحية بها.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى أن العاملين في مجال السياحة هم شركاء أساسيين في نجاحه، وأن آرائهم ومقترحاتهم محل تقدير كبير.

كما استمع محافظ الجيزة إلى رؤى المستثمرين حول المشروع، موجهًا نائبه لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع بدراسة هذه المقترحات وإمكانية تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أعرب الوفد عن تقديره للاهتمام الذي يوليه المحافظ لهذا المشروع، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق النجاح المنشود.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين، منهم هند عبدالحليم نائب المحافظ، والمهندسة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائبين شريف الجابري وعمرو القماطي أعضاء مجلس الشيوخ، وحسام الشاعر رئيس إتحاد الغرف السياحية، والدكتور أحمد يسري استشاري هيئة التخطيط العمراني، وممثلي متابعة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

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