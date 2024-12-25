الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يستمع لمقترحات العاملين في السياحة لدعم مشروع تطوير الأهرامات

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
ads

استمع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى طلبات ومقترحات وفد من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان، وذلك بهدف تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتنشيط الحركة السياحية بها.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى أن العاملين في مجال السياحة هم شركاء أساسيين في نجاحه، وأن آرائهم ومقترحاتهم محل تقدير كبير.

كما استمع محافظ الجيزة إلى رؤى المستثمرين حول المشروع، موجهًا نائبه لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع بدراسة هذه المقترحات وإمكانية تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أعرب الوفد عن تقديره للاهتمام الذي يوليه المحافظ لهذا المشروع، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق النجاح المنشود.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين، منهم هند عبدالحليم نائب المحافظ، والمهندسة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائبين شريف الجابري وعمرو القماطي أعضاء مجلس الشيوخ، وحسام الشاعر رئيس إتحاد الغرف السياحية، والدكتور أحمد يسري استشاري هيئة التخطيط العمراني، وممثلي متابعة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهرامات الجيزة التخطيط العمراني المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حي الهرم رئيس هيئة التخطيط العمراني رئيس حي الهرم محافظ الجيزة

مواد متعلقة

طريقة سحرية للتخلص من رائحة العرق التي تسببها الحلبة

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد (صور)

السياحة البيئية في مصر.. تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص لتطوير الأصول الفندقية.. والحفاظ على التراث الطبيعي ودعم الاقتصاد الوطني “أبرز الأهداف”

مدير تعليم الجيزة يأمر بإحالة مديري مدرستين للشئون القانونية

غلق ورشة غير مرخصة بالهرم لتسببها في إزعاج المواطنين على مدار اليوم

رئيس الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثاني

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية

محافظة الجيزة تطلق حملة شاملة لرفع كفاءة شوارع إمبابة (صور)
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

منوعات

المزيد

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

المزيد
الجريدة الرسمية