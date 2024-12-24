غلق ورشة غير مرخصة بالهرم لتسببها في إزعاج المواطنين على مدار اليوم

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والاستجابة له وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين المقيمين بأحياء الهرم والوراق ومركز ومدينة أبو النمرس.

غلق ورشة غير مرخصة تسبب إزعاج للمواطنين علي مدار اليوم بالهرم

وفي حي الهرم بحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع الإمام مالك بالكوم الأخضر بحي الهرم لتضرره من قيام مالك العقار بتحويل المخزن إلي ورشة دون الحصول علي التراخيص اللازمة مما يتسبب في ازعاج شديد للمواطنين من قاطني العقار.



وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المالك لتحويل المخزن إلي ورشة وممارسة النشاط بدون ترخيص وقطع المرافق عنه لعدم ممارسة النشاط وقيامه بأستخدام مخارط وماكينات تحدث تلوث بيئي وأزعاج مستمر للسكان.



كما بحث محافظ الجيزة شكوي احدي المواطنات تتضرر من وجود تراكم مخلفات قمامة ورتش علي جانبي الطريق في المسافة الواقعة بين شارع القومية ومنزل الطريق الدائري.



تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط السيارات التي تلقي الرتش بالطريق العام



وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة محل الشكوي مع تنظيم دوريات وأكمنة ثابتة ومتحركة علي مدار اليوم لضبط السيارات التي تلقي المخلفات بالطريق العام والتحفظ عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية كإجراء رادع لمنع تكرار ذلك مجددا.



كما وجه المحافظ بضرورة دراسة مدي إمكانية تطوير وتجميل المنطقة لتحسين الصورة البصرية والجمالية بها.



وشهد اللقاء فحص الطلب المقدم من أحد المواطنين من ذوي الهمم والذي يلتمس فيه الموافقة علي طلب السير في إجراءات ترخيص بناء قطعة الأرض الكائنة بحوض بركة حنس زمام نزلة الاشطر .



وببحث الطلب المقدم من المواطن المذكور تبين أن قطعة الأرض الخاصة به خارج الحيز العمراني وعلي الفور وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة توفير وحدة سكنية بقيمة إيجارية مناسبة تتناسب مع ظروفه المعيشة وذلك لحين ادراج قطعة الأرض المراد ترخيصها ضمن الأحوزة العمرانية من خلال جهة الولاية .



ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز الجبانات باستكمال السير في إجراءات تسليم الجبانة المخصصة لاحدي المواطنات طبقا للقانون وذلك استجابة للشكوى المقدمة منها.



ومن جانبهم أعرب المواطنين عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد محافظ الجيزة علي الاستجابة السريعة لمطالبهم متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

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