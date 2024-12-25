كولر يطلب تقريرًا طبيًّا عن ثنائي الأهلي المصاب

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيًّا عن طاهر محمد طاهر ورضا سليم ثنائي الأهلي المصاب.

وطلب المدرب السويسري من الجهاز الطبي للفريق إعداد تقرير وافٍ عن حالة الثنائي طاهر محمد ورضا سليم وذلك لمتابعة تطورات حالتهما وموعد إعلان جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق.

ويعاني طاهر محمد طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، بينما يعاني رضا سليم من إصابة على مستوي الركبة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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