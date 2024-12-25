الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يطلب تقريرًا طبيًّا عن ثنائي الأهلي المصاب

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيًّا عن  طاهر محمد طاهر ورضا سليم ثنائي الأهلي المصاب.  

وطلب المدرب السويسري من الجهاز الطبي للفريق إعداد تقرير وافٍ عن حالة الثنائي طاهر محمد ورضا سليم وذلك لمتابعة تطورات حالتهما وموعد إعلان جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق. 

ويعاني طاهر محمد طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، بينما يعاني رضا سليم من إصابة على مستوي الركبة. 

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الاأهلي والمصري والقناة الناقلة

 

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي مارسيل كولر كولر المصري البورسعيدي المصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

مصدر بالأهلي: بيرسي تاو يقترب من الرحيل إلى الوداد المغربي

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقناة الناقلة

موعد إعلان نتيجة فحوصات رضا سليم لاعب الأهلي

هل يستمر داري في قيادة دفاع الأهلي أمام المصري؟ مصدر يرد

كولر يعدل مركز أكرم توفيق أمام المصري البورسعيدي

عرض فرنسي جديد لحارس الأهلي

عمر الساعي يطلب تحديد مصيره في الأهلي

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري

ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إجبار لاعبي المنتخب السعودي على هذا الأمر قبل مواجهة اليمن في خليجي 26

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية