كاف يخطر بيراميدز بمواعيد جولاته الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد جولات بيراميدز الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

* الجولة الرابعة: بيراميدز * الترجي التونسي.. يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا علي نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الترجي التونسي يوسف بلايلي والياس في الدقيقة 36 و48

ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط يليه بيراميدز اربع نقاط

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