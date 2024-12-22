الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يخطر بيراميدز بمواعيد جولاته الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد جولات بيراميدز الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا 

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

* الجولة الرابعة:  بيراميدز * الترجي التونسي.. يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز  .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا علي نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الترجي التونسي يوسف بلايلي والياس في الدقيقة 36 و48

ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط يليه بيراميدز اربع نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بيراميدز كاف

مواد متعلقة

المصري يبدأ استعداداته لموقعة الأهلي في الدوري الممتاز (صور)

المصري يطمئن على جاهزية دبش قبل مواجهة الأهلي بالدوري

الدوري الإسباني، ديبورتيفو يتقدم على فالنسيا بهدف في الشوط الأول

أزمة بحراسة مرمى المصري قبل مواجهة الأهلي

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية

بيراميدز يستعيد مرعي، ومحاولات لتجهيز رمضان صبحي ولاشين

علي ماهر يستعد لمواجهة الأهلي بتحليل مباريات الفريق الأحمرعن طريق الفيديو

روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

والد أحمد عبد القادر يكشف حقيقة عودة نجله لصفوف الأهلي في يناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم (فيديو)

كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بتعامل أفضل واللاعبون بشر

محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

منوعات

المزيد

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (2 – 3)

تفسير رؤية الفول السوداني في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية