مجلس الشيوخ يوافق على تضامن المنشآت الطبية فى تحمل التعويض بالمسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية، المتعلقة بتحديد شكل المسئولية الطبية على مقدمى الخدمة.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (۳)

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.. ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلا حول تضامن المنشأة مع مقدم الخدمة فى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، حيث طالب عدد من الأعضاء بإلغاء ذلك التضامن، فيما رفضت الحكومة وأعضاء المجلس، مؤكدين ان ذلك لصالح المريض.

حالات انتفاء المسئولية الطبية

كما وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والمتعلقة بحالات انتفاء المسئولية

مادة (٤)

تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

فعل متلقى الخدمة

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

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