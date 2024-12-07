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محافظات

العلاج الحر توصي بغلق 53 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملات موسعة الشهر الماضى بإغلاق 53 منشأة طبية خاصة مخالفة.

 


المرور على 600 منشأة من بينها 282 عيادة

وأوضح وكيل الوزارة أن حملات فريق العلاج الحر خلال نوفمبر تضمنت المرورعلى ما يزيد على 600 منشأة من بينها 282 عيادة خاصة، و25 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 134 مركزًا طبيًا ومعملًا.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية


وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملات تأتي فى إطار تشديد الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فحص 12 شكوى وإعادة فتح لـ 22 منشأة 


فيما أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضى قد شهد فحص 12 شكوى إضافة إلى إصدار قرارات إعادة فتح لـ 22 منشأة عقب استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما أشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتا إلى  ترخيص 59 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر بعد إجراء المعاينات اللازمة.
 

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