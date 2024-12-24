حيثيات الحكم بإعدام عامل تخلص من صديقه في الجيزة.. المجني عليه عاكس زوجة المتهم فخطط لقتله.. والتحريات: الجاني تخلص من الضحية وقطع جثمانه وألقاه بأماكن مختلفة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل متهم بقتل صديقه بسبب معاكسة الأخير لزوجة الأول في منطقة العجوزة بالإعدام.

المجني عليه تناسي الصداقة وغازل زوجة المتهم

وجاء في الحيثيات أن الواقعة تتحصل فى أنه ولوجود علاقة صداقة بين المتهم ع.ح، والمجنى عليه ع.ح لم يحافظ عليها الأخير تعرض لزوجة الأول الثانية شارعا في مغازلتها مما أثار حفيظة الأول في نفسه وأتفق مع زوجته على استدرج المجنى عليه فى يوم الواقعة وقدم له مشروبا بعد أن دس به عقارا مخدرا وما أن أصيب بعدم الاتزان عقد العزم على التخلص منه بأن استل سلاح أبيض سكين باغته به مسددا له طعنة إصابته بأسفل العنق حاول المجنى عليه الإفلات منها أعقبه بعدة طعنات انهال بها عليه في مختلف انحاء جسده قاصدا من ذلك قتله محدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته ولما أيقن من وفاته قطع جثته الى عدة أجزاء ثم وضعها بجولات بلاستيك محاولا إخفائها في أماكن مختلفة للتخلص منها.

التحريات تكشف تفاصيل صادمة

وأضافت الحيثيات أن تحريات مباحث قسم العجوزة كشفت من أنه على إثر تعرض المجنى عليه لزوجة المتهم الثانية بمغازلتها وحثها على التواصل معه هاتفيا مستغلا علاقته الوطيدة بزوجها وتردده على مسكنهما فنفرت منه وأبلغت زوجها مما أثار حفيظته وتأججت العداوة فى نفسه مصمما على التخلص من المجنى عليه ونسج مخططه الإجرامي وباشر في تنفيذ ما اعتزم به.

المتهم استعان بزوجته في ارتكاب الجريمة

وأشارت التحريات بأن المتهم أوعز لزوجته الثانية استدراج المجنى عليه لمسكنهما للقائها فهاتفته وتحايلت عليه وما أن حضر إلى مسكنهما للقائها انصرفت فاختلى به زوجها وقدم له مشروب بعد أن دس فيه عقارا منوما فأصابه بعد الاتزان وتوجه لدورة المياه حتى تهيأ له الظروف فاستل سلاح أبيض سكينا وباغته من خلفه مسددا له طعنة أصابته بأسفل رقبته فهم المجنى عليه مذعورا محاولا الإفلات إلا أن المتهم أنقض عليه مسددا له عدد طعنات استقرت في مختلف أنحاء جسده قاصدا قتله ومحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية حتى تيقن من وفاته.

وفى سبيل التخلص من آثار جرمه مثل بجثمان المجني عليه بأن استل سلاح أبيض ساطور وقطع أوصاله وفرقها في جولات بلاستيكية قد أعدها وانطلق حاملا أطرافه وأشلائه بعد أن بعثرها فى أماكن مختلفة وبضبط المتهمة الثانية والسلاحين سكين وساطور، وبمواجهته له أقر بقتل المجني عليه وأقرت زوجته باستدراج المجنى عليه لمسكنهما.

وأشارت الحيثيات أنه حال استجواب المتهم بالتحقيقات أقر بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار على نحو ما جاء في تحريات المباحث، كما أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب الواقعة على نحو ما أقر به بالتحقيقات.

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