الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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إصلاح حفر في أحد شوارع كفر صقر بالشرقية

إصلاح حفر في أحد
إصلاح حفر في أحد شوارع كفر صقر بالشرقية

تلقى المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية شكوى لأحد المواطنين بحى مبارك  من وجود حفر بالشارع تعوق المرور سير الناس اصدر رئيس المدينة تعليماته للجهاز المعاون له وتم ازالة اسباب الشكوى وإعادة الشارع إلى طبيعته وإتاحة الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات. 

تشغيل وحدة إذابة الجلطات الدماغية السابعة بمستشفى كفر صقر

وناشد رئيس المدينة  جميع المواطنين ان من لديه شكوى او طلب عليه التوجه الي رئاسة المركز  لعمل اللازم  ورئاسه المركز تعمل جاهدة لخدمة الجميع ياتي ذلك في اطار الاستجابة الفورية من  رئيس المدينة  والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات عبر كافة وسائل الاتصال المختلفة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة. 

 تحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة 

وقال الهادى إنه حفاظا على السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة كفر صقر تم شن حملة بمختلف شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة التى قد تعوق حركة السير بمدخل المدينة وكوبري السوق وهذا لضبط حركة السير وتحقيق السيولة المرورية. 

رفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع 

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بعدد من شوارع مدينة كفر صقر ورفع الإشغالات بالسويقة وتنظيم الحركة وإتاحة الطريق أمام حركة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين. 

 إزالة تراكمات القمامة 

 كما قامت الحملات اليومية برفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع والأحياء والميادين والكنس ونقلها للمكان المخصص لها، كما تم رفع التراكمات الترابية المجاورة للبلدورة وتمهيد الطريق العام. 

مستشفى كفر صقر المركزي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل (صور)

صيانة أعمدة الإنارة ومعالجة النزلات العشوائية 

كما تم إجراء الصيانة لأعمدة الإنارة العامة بشوارع المدينة والطرق العامة والمداخل وصيانة الكشافات وتغيير المعطل منها وذلك لدخول لفصل الشتاء وإزالة النزالات العشوائية والصيانة هذا وشدد رئيس المركز على ضرورة إنارة كافة المداخل والطرقات الرئيسية مع الالتزام بقرار الترشيد وكذلك إزالة كافة النزالات العشوائية حفاظا علي المواطنين وتم العمل بمتابعة رئيس المركز وبإشراف المهندسة نوال مدير قسم الكهرباء بالمجلس. 

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المهندس صبحى الهادى رئيس مركز كفر صقر محافظة الشرقية حفر بالشارع تعوق المرور اعادة الشارع الى طبيعته المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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