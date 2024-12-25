الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

حريق بسبب شاحن، فيتو
حريق بسبب شاحن، فيتو

في حادث مأساوي شهدته قرية " تافرانت" بإقليم "تاونات" في المغرب، لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة، مصرعه إثر اندلاع حريق في غرفته نتيجة شاحن الهاتف.

حادث مأساوي في المغرب 

وذكرت وسائل إعلام   محلية أن الحادث نجم عن انصهار الشاحن الذي تم تركه موصولًا بالكهرباء لشحن الهاتف المحمول؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في سرير تم وضع الهاتف عليه وهو متصل بالشاحن.

وأوضحت المصادر، أن الطفل أصيب بالاختناق نتيجة انبعاث دخان كثيف وسام من الفراش المحترق؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.

وفاة الطفل مختنقًا من انبعاث الدخان


وأشارت إلى أنه رغم إخماد الحريق  قبل امتداده إلى بقية البيت، إلا أن الضرر قد وقع بالفعل، بعد أن أودى الحادث بحياة الطفل الذي كان ينام في الغرفة.

txt

المغرب يستعد لبيع شيكولاتة ودقيق وقهوة من مستخلصات القنب الهندي

وبينما تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي في المغرب لإخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا حول ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المغرب حادث ماساوي طفل شاحن الهاتف إقليم تاونات الحريق

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شب في عقار بعين شمس

شاحن موبايل يشعل النار في شقة بإمبابة
ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إجبار لاعبي المنتخب السعودي على هذا الأمر قبل مواجهة اليمن في خليجي 26

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية