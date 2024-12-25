شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

في حادث مأساوي شهدته قرية " تافرانت" بإقليم "تاونات" في المغرب، لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة، مصرعه إثر اندلاع حريق في غرفته نتيجة شاحن الهاتف.

حادث مأساوي في المغرب

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث نجم عن انصهار الشاحن الذي تم تركه موصولًا بالكهرباء لشحن الهاتف المحمول؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في سرير تم وضع الهاتف عليه وهو متصل بالشاحن.

وأوضحت المصادر، أن الطفل أصيب بالاختناق نتيجة انبعاث دخان كثيف وسام من الفراش المحترق؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.

وفاة الطفل مختنقًا من انبعاث الدخان



وأشارت إلى أنه رغم إخماد الحريق قبل امتداده إلى بقية البيت، إلا أن الضرر قد وقع بالفعل، بعد أن أودى الحادث بحياة الطفل الذي كان ينام في الغرفة.

وبينما تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي في المغرب لإخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا حول ملابسات الحادث.

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