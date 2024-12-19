محافظ البحيرة ورئيس القابضة للمياه يفتتحان مركز خدمة العملاء بمحطة رأس كاوتش (صور)

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة العملاء بمحطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار، ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز بيئة العمل.

أهداف مركز خدمة العملاء بمحطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار

ويهدف المركز إلى تحسين وتيسير الخدمات للمواطنين في مدينة كفر الدوار وريفها، ويعد جزءًا من خطة الشركة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المحافظة، كما يخدم المركز حوالي 174 ألف مشترك، من إجمالي عدد سكان مدينة كفر الدوار 1.2 مليون نسمة.

كما تم إنشاء المركز باستخدام أحدث التقنيات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها لجهود شركة مياه البحيرة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يساهم في ترشيد النفقات ويسهل تقديم خدمات أفضل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان أن الشركة القابضة تسعى لتوفير مراكز خدمة متطورة تعتمد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى أن المركز الجديد سيُسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار عبر نظام الشباك الواحد، مما يعكس التزام الدولة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سعيد نشأت أن المركز مجهز بأحدث التقنيات، مما يسهل على العملاء إتمام جميع الإجراءات في مكان واحد، ويتيح لهم خدمات مثل الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا، وتقديم الطلبات، وتسجيل قراءات العدادات، بالإضافة إلى خدمات صيانةالخزانات وشحن العدادات مسبقة الدفع.

وحضر الافتتاح الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من القيادات التنفيذية.

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