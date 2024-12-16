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رئيس محلية النواب: البت في مليون و600 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

التصالح بمخالفات البناء، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك 3 ملايين مخالفة بناء في مصر حتى الآن.

 

التصالح في مخالفاء البناء

ولفت خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":  إلى أن وزيرة التنمية المحلية أعلنت البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على مخالفات البناء.

 

مشكلة في طلبات التصالح بمخالفات البناء

وأشار إلي أن بعض طلبات التصالح لمواطنين تقدموا للتصالح على مباني وهمية لم تقم بعد وغير موجودة على الأرض.

 

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وتابع: يجب أن تكون الحكومة سريعة في التعامل مع كافة المواقف بملف التصالح في مخالفات البناء وخاصة التي تخص المواطن لمنع التحايل.
 ومضى شهر على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمد فترة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك تيسيرا على المواطنين ولتقنين أوضاعهم.

القرار جاء بعد أن كانت عدد الطلبات بعد فتح باب التصالح مخيبة للآمال، حيث كان من المستهدف تلقى ما يقرب من 5 مليون طلب وفقا لتصريحات محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتلقت الحكومة 2.9 مليون طلب أثناء تطبيق القانون القديم رقم  17 لسنة 2019  و 665 ألف طلب بعد تنفيذ القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، لذلك وصف مجلس النواب العدد بغير المرضى مؤكدين أن هناك خللا وراء قلة عدد الطلبات، وهو ما يتطلب الوصول إلى أصل المشكلة وحلها.

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