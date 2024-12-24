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أخبار مصر

خطة "التموين" لزيادة الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح وتخزينه بشكل آمن

القمح، فيتو
القمح، فيتو
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتماد خطة التوسع في زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف. 

وأوضحت وزارة التموين زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ما يقرب من (6) ملايين طن بدلا من (3.4) ملايين طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع، وذلك بهدف: 

استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن.

التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من عدد 1 موقع إلى 4 مواقع.

التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 مواقع إلى 8 مواقع.

زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 104 شاحنات إلى 109 شاحنات.

استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

وأشارت إلى أنه جار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

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زيادة السعات التخزينية وزارة التموين الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح

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