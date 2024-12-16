تنمية التجارة: إنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة

أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة.

يأتي ذلك في إطار تبني وزارة التموين استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في التجارة الداخلية وتطويرها وتعزيز الاستثمارات في المحافظات.

مشروعات استراتيجية جديدة لتنمية التجارة الداخلية

وكشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه تم توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية في محافظتي بني سويف والشرقية.

وأشارت إلى أن هذا التوسع في الصعيد والمحافظات يستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق المحلية وفقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.

وأهم المشروعات التى تم طرحها مؤخرا:

1. منطقة تجارية في بني سويف:

المساحة: 47 فدان.

الاستثمارات: 3.8 مليار جنيه.

الأنشطة: مركز تجاري، أسواق جملة، مناطق ترفيهية، مخازن أدوية، ومحطة خدمة سيارات.

فرص العمل: 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

2. مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف:

المساحة: 2350 متر مربع.

الاستثمارات: 400 مليون جنيه.

الأنشطة: هايبر ماركت، معارض تجارية.

فرص العمل: 1000 فرصة عمل.

3. مشروع أرض العصلوجي في الشرقية:

المساحة: 4 أفدنة.

الاستثمارات: 600 مليون جنيه.

الأنشطة: أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم.

فرص العمل: 2500 فرصة عمل.

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