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أخبار مصر

التموين: قيمة المشروعات الاستثمارية في الشرقية وبني سويف تصل 5 مليارات جنيه

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

أكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة، أن الجهاز  يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة للتجارة الحديثة تشمل تطوير المراكز التجارية الكبرى والمولات، إلى جانب المخازن وأسواق الجملة،  فإن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات الجديدة فى محافظتى الشرقية وبنى سويف تصل  إلى ما يقرب من  5 مليارات جنيه، مع جدول زمني يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الوزارة بتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات التجارية.

وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية في خطة وزارة التموين لتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.

استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات

وأوضحت الدكتورة هبة السيد أن استراتيجية الجهاز  تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات كل محافظة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل فعال، موضحة أن اختيار مواقع المشروعات يتم بناءً على دراسات جدوى شاملة لتحليل فجوات السوق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية في مناطق الصعيد والمناطق الأقل نموًا.

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الخدمات التجارية المراكز التجارية تطوير البنية التحتية جذب الاستثمارات قطاع التجارة الداخلية

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