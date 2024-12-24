مصطفى الفقي يكشف الخاسر الأكبر والرابح الأول من حروب وصراعات المنطقة

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن الخاسر من حروب وصراعات المنطقة في الغالب الطرف العربي لأن الضحية دائمًا عربية والنزاع على أرض عربية.

الخاسر الأكبر في 2024

وأكد خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: إيران الخاسر الأكبر في 2024 فلم يعد لها وجود في سوريا وتأثر وجودها في لبنان.

الرابح الأول في 2024

ولفت إلى أن إيران لا تستطيع تحقيق أهدافها الفارسية دون مصالح عربية، مؤكدًا أن الرابح الأول في 2024 هو تركيا المدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد سيطرتها على سوريا، وأردوغان نجح في تطويع كل ما يحدث في المنطقة لتحقيق مصالحه وبات ندًا للطرف الروسي، معقبا أردوغان السلطان التركي موديل 2024.

رؤية تركيا العلمانية وارتباطها بالإخوان المسلمين

وأشار إلى أن تركيا تقوم على الإسلام العلماني الذي يري أن إسطنبول يجب أن تسود المنطقة وأشك أن الأتراك انفصلوا عن الإخوان المسلمين، ولكن الشعب المصري لفظ الإخوان.

ملاحظات مصطفى الفقي على أحمد الشرع

وأوضح: يجب أن أعترف أن هناك ملاحظات جعلتني أراجع موقفي حول إدارة دمشق الجديدة وأرجو أن يكونوا بالفعل خدامًا حقيقيين للشعب السوري وليس من أجل السرقة والنهب وتنفيذ أجندات خارجية، مؤكدًا أن الاتجاهات السورية التقليدية لن تنجذب بسهولة لأي مبادرة من الإدارة الجديدة.

7 أكتوبر و11 سبتمبر

وأشار إلى أن طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر مثل 11 سبتمبر تمامًا ولكن الرفض الإنساني لوجود إسرائيل بات واضحًا والقبول الشرعي للشراكة مع تل أبيب لم يعد موجودًا.

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