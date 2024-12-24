الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أُصيب ثلاثة أشخاص منذ قليل في حادث تصادم وقع أمام قاعة نسمة بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية، إثر فقدان سائق دراجة نارية (موتوسيكل) السيطرة على دراجته، مما أسفر عن سقوطه مصابا و2 أخرين.

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وتلقى قسم شرطة السنطة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقي العلاج اللازم. 

 

وأوضحت مصادر طبية أن المصابين يعانون من إصابات متفرقة، إلا أن حالتهم مستقرة.

فيما فتحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تحقيقًا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما تمت معاينة الموقع وتحرير محضر بالواقعة.
 

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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