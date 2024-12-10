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حوادث

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحريق شقة سكنية نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

إصابة 4 أفراد من
إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحريق شقة سكنية، فيتو

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة أرض الزغل التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أسفر الحريق عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب، الأم، وطفلان، بجروح متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات زفتى والمحلة لتلقي العلاج.

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وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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