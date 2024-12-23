الإثنين 23 ديسمبر 2024
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سياسة

الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس غدا احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد

الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد، غدا الثلاثاء، بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يومًا بدءا من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر. 

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد 2024 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء يوم 24 ديسمبر الجاري وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

فيما استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد الكلية الإكليريكية بالمعادي، برئاسة الأب روماني فوزي، مدير الكلية، وعدد من آباء الكلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

جرى اللقاء بالمقر البطريركي بكوبري القبة، حيث قدّم وفد الكلية التهنئة للبطريرك الذي عبّر عن امتنانه لهذه الزيارة، ووجّه كلمات تشجيع للحاضرين، مشددًا على أهمية مواصلة العمل والجهود المبذولة من أجل خير الكلية الإكليريكية والإكليريكيّين.

صوم الميلاد

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد بدأت صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم تلك استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق عددًا من المهنئين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.

 

وتحتفل الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد الميلاد المجيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما في 24 ديسمبر، والآخر صباح الـيوم التالي 25، فيما تحتفل كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بالعيد عن طريق إقامة قداسين إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.

 

احتفالات الأرثوذكس

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير المقبل، وهو نفس موعد احتفال الكنائس الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

رئيس الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

فيما استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الدكتور القس أندريه زكي: "نحن سعداء بلقاء البطريرك إبراهيم إسحق. وأن عيد الميلاد هو احتفال بميلاد المخلص الذي يجمعنا في إيمان واحد. ويحمل رسالة فرح ورجاء للعالم، في وقت تشتد فيه حاجة البشرية إلى الأمل".

من جانبه، عبّر البطريرك إبراهيم إسحق عن تقديره الكبير للزيارة، قائلًا: "عيد الميلاد يحمل فرحة وإيمانًا عميقًا بعمل الله في العالم، ويظل رمزًا لتأكيد محبتنا ووحدتنا في الإيمان".

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