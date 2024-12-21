عماد حمدي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والإسماعيلي

أعلنت رابطة الأندية اختيار عماد حمدي لاعب النادي الإسماعيلي أفضل لاعب بمباراة فريقه وبيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر في ترتيب دوري nile برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفًين، واستقبلت شباكهم ثلاثة اهداف.

وقفز بيراميدز إلي الترتيب الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر

خط الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، إريك تراوري

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي، مروان حمدي

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

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