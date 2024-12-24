رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يتفقد سير العمل ويطمئن على جودة الخدمات الطبية

قام رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة بجولة ميدانية شاملة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة. استهل الجولة بزيارة مختلف الوحدات الطبية، إذ اطلع على الأداء اليومي للفرق الطبية، واستعرض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الخطط التطويرية.

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يتفقد سير العمل

التقى رئيس مجلس الإدارة خلال جولته بالمرضى وذويهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة. وشدد على أن الملاحظات الواردة تُعد جزءًا أساسيًا من عملية تحسين الأداء المستمر، موضحًا أن إدارة المستشفى تسعى دائمًا لتحقيق رضا المرضى وتوفير رعاية طبية تتسم بالاحترافية والجودة.

تفقد رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة المجلس وحدات العناية المركزة والطوارئ، واطلع على جاهزية الأجهزة الطبية الحديثة، واستعداد الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما عقد اجتماعًا مع الكوادر الطبية والفنية لبحث احتياجاتهم ومناقشة سبل تحسين بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الأداء وتحقيق التميز.

تحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية بمستشفى الدعاة

أكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية المستشفى الرامية إلى تحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية. ووجه بضرورة الاستمرار في التدريب المستمر للكوادر الطبية، مع التركيز على تطوير الخدمات وتحسين تجربة المرضى بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

واختتم رئيس مجلس الإدارة جولته بتقديم الشكر لجميع العاملين على جهودهم المبذولة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة المستشفى كعنوان للتميز في الرعاية الصحية الشاملة.

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