تعليمات مشددة من رئيس مستشفى الدعاة للعاملين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، جولة تفقدية شملت عددًا من الأقسام بالمستشفى؛ بهدف الاطمئنان على أحوال المرضى، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تضمنت الجولة تفقد الطوابق الثاني والثالث والرابع والخامس، إضافة إلى قسم رعاية القلب المفتوح، إذ استمع إلى ملحوظات المرضى وشكاواهم واطلع على حالتهم الصحية عن قرب.

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يتفقد أحوال المرضى

أكد الدكتور ياسر حسن في جولته أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المرضى، والعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية باستمرار؛ مشددًا على ضرورة توفير بيئة طبية متكاملة تضمن راحة المرضى وتسرّع جهود التعافي، مع الالتزام بمعايير الجودة في كل أقسام المستشفى.

رافق رئيس مجلس الإدارة في خلال جولته كلٌّ من: الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشئون العلاجية وإدارة الجودة، والدكتور أحمد فرغلي، وعدد من مشرفي التمريض، إذ تابع الجميع أداء الأطقم الطبية ومدى التزامهم بالمعايير المهنية المطلوبة.

تعليمات مشددة من مدير مستشفى الدعاة

ووجّه الدكتور ياسر حسن بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة في كل الأقسام والغرف، مؤكدًا أن توفير بيئة نظيفة وآمنة يعد من أولويات المستشفى لتحقيق أفضل النتائج العلاجية. كما شدد على متابعة سير العمل في الأقسام المختلفة؛ ضمانًا لتقديم خدمات صحية متميزة تتوافق مع تطلعات المرضى واحتياجاتهم.

واختتم الدكتور ياسر حسن جولته بالتعبير عن شكره وتقديره لكل العاملين في المستشفى على جهودهم المخلصة؛ مؤكدًا أن إدارة مستشفى الدعاة ستواصل العمل على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الرعاية الصحية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحقيق رضاهم.

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