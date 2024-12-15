الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات مشددة من رئيس مستشفى الدعاة للعاملين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

الدكتور ياسر حسن،
الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، فيتو
ads

أجرى الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، جولة تفقدية شملت عددًا من الأقسام بالمستشفى؛ بهدف الاطمئنان على أحوال المرضى، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 تضمنت الجولة تفقد الطوابق الثاني والثالث والرابع والخامس، إضافة إلى قسم رعاية القلب المفتوح، إذ استمع إلى ملحوظات المرضى وشكاواهم واطلع على حالتهم الصحية عن قرب.

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يتفقد أحوال المرضى

أكد الدكتور ياسر حسن في جولته أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المرضى، والعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية باستمرار؛ مشددًا على ضرورة توفير بيئة طبية متكاملة تضمن راحة المرضى وتسرّع جهود التعافي، مع الالتزام بمعايير الجودة في كل أقسام المستشفى.

رافق رئيس مجلس الإدارة في خلال جولته كلٌّ من: الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشئون العلاجية وإدارة الجودة، والدكتور أحمد فرغلي، وعدد من مشرفي التمريض، إذ تابع الجميع أداء الأطقم الطبية ومدى التزامهم بالمعايير المهنية المطلوبة.

تعليمات مشددة من مدير مستشفى الدعاة

ووجّه الدكتور ياسر حسن بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة في كل الأقسام والغرف، مؤكدًا أن توفير بيئة نظيفة وآمنة يعد من أولويات المستشفى لتحقيق أفضل النتائج العلاجية. كما شدد على متابعة سير العمل في الأقسام المختلفة؛ ضمانًا لتقديم خدمات صحية متميزة تتوافق مع تطلعات المرضى واحتياجاتهم.

واختتم الدكتور ياسر حسن جولته بالتعبير عن شكره وتقديره لكل العاملين في المستشفى على جهودهم المخلصة؛ مؤكدًا أن إدارة مستشفى الدعاة ستواصل العمل على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الرعاية الصحية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحقيق رضاهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى الدعاة الدكتور ياسر حسن قسم رعاية القلب المفتوح الرعاية الصحية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: العالم يضم 40 تيارا متطرفا بداية من الإخوان المسلمين ونهاية بداعش

وزير الأوقاف: ملخص فكر داعش هو الانحراف عن الجادة وحمل السلاح على الآمنين

وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: الالتفاف حول الشريعة يساعد علي تنمية الذات

وزير الأوقاف: التحديات الفكرية على السوشيال ميديا تستوجب منهج فقهي متجدد

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

ملتقى الجامع الأزهر يبرز الإعجاز العلمي في سورة النمل والإبداع الإلهي في خلق الكائنات

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية