الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رياضة

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على تشكيل فريقه لخوض لقاء المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل المقرر أن يجمع بين الفريقين على ملعب “ برج العرب ” في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب أمام المصري في الدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.
خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات 
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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