اللواء الدكتور محسن كمال يكتب: المخدرات وحق الجنين في سلامة جسده

إن حق الجنين في سلامة جسده في حاجة إلى حماية، نظرًا لأن قانون العقوبات لا يحمي سوى حق الجنين في الحياة، بينما لا يحميه في سلامة جسده وهو في أحشاء أمه، كما أن للمجتمع نصيبا في هذا الحق؛ لضمان واستقرار والحفاظ على أمنه وسلامته مرهون بحق الإنسان في سلامة جسده، ومن هنا يجب حماية حق الجنين في سلامة جسده، وأن كل شخص مسئول عن فعله ومؤاخذته عليه، فإذا أقدمت الأم الحامل على التعاطي وترتب عليه إخلال بحق الجنين في سلامة جسده، فلابد من محاسبتها.



- ارتكاب الأم الحامل لفعل هو في الأصل محرم من وجه نظر الفقه الإسلامي ومجرم في القانون المصري، فإذا كانت المرأة الحامل حرة في الإضرار بنفسها، والقانون المصري لا يعاقب على الشروع في الانتحار ولا على إضرار الشخص بنفسه، فهي ليست حرة في الإضرار بغيرها وهو حق الجنين لكونه كائنا مستقلا وله حياة مستقلة عن حياة المرأة التي يقع عليها مسئولية وواجب الحفاظ عليه.



- إذا كان الشارع المصري لا يأخذ بالقصد الاحتمالي في جريمـة الإجهـاض، فلو أن المرأة الحامل تعاطت المخدرات وهي تتوقع أن تصرفها هذا قد يؤدي إلى إيذاء جنينها وينتهك حقه في سلامة جسده؛ فإنها تسأل عن جريمة الإجهاض إذا حدثت هذه النتيجة مأخوذة في ذلك بقصدها الاحتمالي.



وهناك جانب من الفقه المصري قد تعرض بالفعل لهذه المسألة، حيث قرر أن فعل الاعتداء على الجنين أثناء الحمل والذي ينشأ عنه وفاته بعد عملية الولادة والانفصال عن الرحم ليس من شأنه ترتيب المسئولية الجنائية على مرتكبه إلا في حدود جريمة الإجهاض؛ إعمالا لمبدأ أن العبرة في تحديد المركز القانوني للفاعل، إنما يتحدد بوقت ارتكابه للسلوك الإجرامي وليس بوقت تحقق النتيجة المترتبة عليه، فإذا جاء المولود متأثرا بما لحقه من أذى أثناء فترة الحمل، فإن الجاني لا يسأل عن جريمة القتل؛ لأن النشاط الإجرامي الذي باشره الجاني لم يرد وقت وقوعه على إنسان حي، ولكن يتعين تجريم المساس بالكيان المادي للجنين وهو داخل الرحم وحماية جسده، ويجب النظر في ذلك الأمر وفقا للنتيجة الإجرامية التي يحدثها السلوك بحيث لو ولد الجنين مصابًا بعاهة أو مشوهًا نتيجة فعل التعاطي مثلاً، وجب مساءلة الجاني عن ذلك دون أن يقدح في ذلك تأخر النتيجة لما استقر عليه الفقه الجنائي وقضاء النقض من أن تراخي حدوث النتيجة لا يقطع رابطة السببية بين السلوك والحدث المترتب عليه.

لذلك، نقترح إضافة النص الآتي إلى المادة (262) مكرر من قانون العقوبات "إذا ترتب على تناول الحامل للمخدرات إخلالاً بحق الجنين في سلامة جسده أو إذا نتج عقب الولادة إصابة الجنين بتشوهات أو إصابات نتيجة لتعاطيها المخدرات أثناء فترة الحمل تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة وفاة الجنين نتيجة للتعاطي تعاقب بعقوبة القتل الخطأ المقررة في قانون العقوبات".

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