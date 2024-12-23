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إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

جرينلاند، فيتو
جرينلاند، فيتو

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى الدنمارك رجل الأعمال كين هويري إلى "مساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جزيرة جرينلاند".

وسبق أن وصف ترامب أن امتلاك الولايات المتحدة جرينلاند "ضرورة مطلقة".

                                                

حصول الولايات المتحدة علي جرينلاند

وكانت جرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953 والآن، لا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي.

وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء جرينلاند، ليؤكد نفسه لاحقا للصحافيين أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا". وفي الوقت نفسه، قالت سلطات جرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع، وأنهم في كوبنهاغن يأملون أن يكون تصريح ترامب مجرد مزحة، كما وصفوا فكرة البيع بـ "السخيفة".

 

مقايضة بورتوريكو بجرينلاند

وقال مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مقابلة مع قناة MSNBC في أغسطس 2020، إن ترامب كان مهتما بمعرفة ما إذا كان من الممكن مقايضة بورتوريكو بجرينلاند.

وكان دونالد ترامب قد أعلن اليوم تعيين كين هويري سفيرا لواشنطن لدى الدنمارك، لافتا إلى ضرورة الاستحواذ على جرينلاند "في خطوة هامة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

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