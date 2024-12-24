الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين يوجه بدراسة طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء البرلمان

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

عقد  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجه  وزير التموين  بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب، والبت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي في أسرع وقت. 

 

 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

 

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