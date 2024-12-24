الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي ودراجة نارية بطنطا

حادث
حادث

أصيب منذ قليل 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطنطا في محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق شوبر الجديد بمدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. حيث تم التعامل مع حالة المصاب الذي تعرض لإصابات خطيرة بشكل عاجل، بينما كانت حالة المصابين الآخرين مستقرتين.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب التصادم، وسط تواجد فرق الإسعاف التي قامت بنقل المصابين في الوقت المناسب لتفادي تفاقم الإصابات.

من جانبها، دعت الجهات المختصة السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور لتفادي الحوادث المأساوية على الطرق.

 

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحريق شقة سكنية نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

 

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة أرض الزغل التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أسفر الحريق عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب، الأم، وطفلان، بجروح متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات زفتى والمحلة لتلقي العلاج.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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