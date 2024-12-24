اللؤلؤ الأخضر، بشاير حصاد محصول الفاصوليا في حقول الغربية (فيديو)

تشهد محافظة الغربية خلال الأيام الحالية بداية موسم حصاد محصول الفاصوليا، حيث شهدت الحقول داخل قرية تفهنا العزب مركز زفتى، مشهدًا مميزًا من النشاط الزراعي الذي يطلق عليه الفلاحون في المنطقة اسم "اللؤلؤ الأخضر"، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في الزراعة المصرية ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

مساحات واسعة من الأراضي الزراعية

يقول “كامل العطار” أحد مزارعي الفاصوليا بـ الغربية، إنه يتم زراعتها على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة والنكهة المميزة التي تجعلها محط أنظار الأسواق المحلية والدولية.

فرص عمل للعديد من العمالة

وأضاف “العطار” إن حصاد الفاصوليا يُعد موسم من أكثر الفترات نشاطًا في القطاع الزراعي بـ محافظة الغربية، حيث يجلب معه فرص عمل للعديد من العمالة الزراعية.

التحديات والفرص

وقال محمد إبراهيم أحد مزارعي الغربية، إنه برغم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مثل التقلبات المناخية وزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن مزارعي الغربية تمكنوا هذا العام من تحقيق إنتاج وفير بفضل التوجيهات الفنية التي قدمتها وزارة الزراعة في مجال مكافحة الآفات، بالإضافة إلى تقنيات الري الحديثة التي ساعدت في الحفاظ على مستوى الجودة والإنتاجية.

وأكد أن الفاصوليا الخضراء من النوع "اللؤلؤ الأخضر" تتمتع بقدرة عالية على التحمل تجاه الظروف البيئية المختلفة، وهو ما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بتغيرات الطقس.

كما أشار إلى أن التوسع في زراعة هذا النوع من الفاصوليا يساعد على تحسين الدخل الزراعي وفتح أسواق جديدة.

دور الحكومة في الدعم

وأضاف "كامل العطار" كبير مزارعي الغربية أنه في إطار دعم الحكومة للمزارعين، تم تنفيذ عدة مشروعات لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي في المحافظة، وتقديم الإرشادات الزراعية لتوجيه الفلاحين نحو أفضل الممارسات في الزراعة والحصاد.

كما يتم توفير المستلزمات الزراعية بأسعار مدعمة، مما يعزز من قدرة المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الفاصوليا.

مستقبل الفاصوليا في الغربية

ويتوقع العطار أن يشهد قطاع الفاصوليا في الغربية تطورًا كبيرًا في السنوات القادمة، خاصة مع تزايد الاهتمام بتصدير هذا المنتج إلى أسواق الخليج وأوروبا ويستعد العديد من المزارعين للاستثمار في هذا القطاع لزيادة المساحات المزروعة وتعزيز الإنتاجية.

يبقى "اللؤلؤ الأخضر" رمزًا للإنتاج الزراعي الناجح في محافظة الغربية، حيث يجسد جهود المزارعين ودور الحكومة في دعم القطاع الزراعي. ومع بشائر حصاد محصول الفاصوليا لهذا العام، تتجدد الآمال في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مما يساهم في استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.