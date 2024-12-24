إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في قنا

أصيبت ربة منزل وأبنائها الأربعة، باشتباه بحالة تسمم، نتيجة تناولهم وجبة غذاء، بعزبة الصعايدة بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة باشتباه حالة تسمم بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقلهم إلى المستشفى،وبعد الفحص تبين إصابة ع.أ.س، ت 42 عامًا، وأبنائها الأربعة ع.م.ع، 10 أعوام، وع.م.ع، 8 أعوام، وع.م.ع، 5 أعوام، وس.م.ع، 4 أعوام، باشتباه حالة تسمم إثر تناولهم وجبة سندوتشات كبده بغذاء من الأمس في بندر دشنا.

تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لعدم وجود وحدة سموم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

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