مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم بقنا

لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخر، إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل، بقرية عزبة الألفي في فاو، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وقد تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده مصرع شاب عشرينى وإصابة آخر في حادث اصطدام موتوسيكل مع سيارة ربع نقل في قرية فاو مركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وبعد الفحص تبين مصرع. ع. م ه‍ 22 عامًا، وإصابة ا. ف.م 26 عاما إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل بقرية فاو بمركز دشنا تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا.

مستشفى قنا الجامعي

ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وتقرر نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة نظرا لحالته الحرجة

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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