الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين

وزير العدل
وزير العدل

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها. 

يأتي ذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيوف، مُشيرًا إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.


وأشار الوزير في كلمته  إلى أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.


واستعرض وزير العدل ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.


ومن جانبها، أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.


وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان

 

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التعاون القضائي الدولي رؤية مصر 2030 مملكة البحرين وزارة العدل

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