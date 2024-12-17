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أخبار مصر

وزير العدل يشهد أداء اليمين للأعضاء القانونيين بالشهر العقاري

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
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شهد، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

 وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم ندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذًا لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا على المواطنين. 

 

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